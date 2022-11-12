"Нельзя петь": скандалистку Долину вышвырнули из Кремля

"Нельзя петь": скандалистку Долину вышвырнули из Кремля
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица так и притягивает к себе скандалы

Российская исполнительница Лариса Долина сделала признание в свои 67 лет. Оказалось, что звезда осторожно относится к выступлениям в Кремле – все-таки такая площадка когда-то была совершенно не ее форматом.

В советские годы репертуар Ларисы вовсе не был эстрадным – она не могла пробиться на кремлевскую сцену со своим джазовым исполнением. Вместе с Александром Абдуловым пришлось придумывать репертуар к годовщине Великой Октябрьской революции. Программу сдавали на согласование минкульту.

И Ларисе отказали в выступлении из-за песни на английском.

"Вот такие времена я прошла. Сейчас все очень демократично и слава Богу", – высказалась исполнительница.

Кстати, Лариса находится в поле зрения хейтеров в последние месяцы, из-за чего решила понемногу перебраться в телеграм. Сначала ей досталось за вульгарный, с точки зрения подписчиков, стиль одежды. А затем хамства стали сыпаться по инерции – а певица от этого устала.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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