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Российская исполнительница Лариса Долина сделала признание в свои 67 лет. Оказалось, что звезда осторожно относится к выступлениям в Кремле – все-таки такая площадка когда-то была совершенно не ее форматом.
В советские годы репертуар Ларисы вовсе не был эстрадным – она не могла пробиться на кремлевскую сцену со своим джазовым исполнением. Вместе с Александром Абдуловым пришлось придумывать репертуар к годовщине Великой Октябрьской революции. Программу сдавали на согласование минкульту.
И Ларисе отказали в выступлении из-за песни на английском.
"Вот такие времена я прошла. Сейчас все очень демократично и слава Богу", – высказалась исполнительница.
Кстати, Лариса находится в поле зрения хейтеров в последние месяцы, из-за чего решила понемногу перебраться в телеграм. Сначала ей досталось за вульгарный, с точки зрения подписчиков, стиль одежды. А затем хамства стали сыпаться по инерции – а певица от этого устала.
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