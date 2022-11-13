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Настасья Самбурская в последнее время регулярно радует поклонников откровенными снимками. Не так давно звезда приняла участие в пикантной фотосессии, и теперь и у нее есть масса материала для наполнения своих соцсетей.
Артистка много времени уделяет своей фигуре – она старается правильно питаться, регулярно заниматься спортом, а также не употреблять никотин и алкоголь. По ее словам, все это доставляет ей мало удовольствия, зато отражение в зеркале невероятно радует. Как, прочем, ее фигурой довольны и поклонники.
В качестве благодарностей за добрые слова по поводу ее недавнего откровенного интервью Самбурская решила опубликовать несколько фото с откровенной фотосессиии в прозрачном комбинезоне. Звезда предстала в одних трусах, прикрыв грудь рукой.
"Самооценка взлетела до небес", – написала она.
На публикацию даже отреагировала Лера Кудрявцева, которая назвала актрису очень красивой, а также мужская аудитория звезды. Некоторые попросили Самбурскую опустить руку, а другие заявили, что после таких публикаций они будут поддерживать ее еще более искренне.
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