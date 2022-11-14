Рената Литвинова выставила интимную щель на обозрение публики

Рената Литвинова выставила интимную щель на обозрение публики
Рената Литвинова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С годами артистка не теряет красоту

Знаменитая актриса Рената Литвинова постепенно приближается к завершению шестого десятка жизни, однако внешне выглядит, как молодая изысканная женщина. 55-летняя звезда много времени проводит в спортивных залах, что самым благоприятным образом сказывается на ее фигуре.

При этом артистка всегда рада похвастаться перед общественностью своими формами. На этот раз Литвинова пошла чуть дальше обычного и выставила на всеобщее обозрение письма пикантную часть своего тела.

Рената решила обтянуть идеальные формы тела в черное трико – в таком виде бесстрашная артистка прогулялась по улицам многолюдного города. Разумеется, плотно прилегающая одежда, которая больше похожа на вторую кожу, не скрыла от наблюдающих интимные подробности изгибов звездного тела.

Литвинова встала к фотографу спиной и продемонстрировала всем желающим ложбинку между подтянутых ягодиц. Такая откровенная фотография привела в восторг многочисленных поклонников актрисы. Интернет-пользователи поражены, что в 55 лет Ренате удается выглядеть так свежо, молодо и соблазнительно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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