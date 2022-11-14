Наливная грудь и дерзкий разрез: дочь Юлии Началовой заставила зрителей трепетать

Наливная грудь и дерзкий разрез: дочь Юлии Началовой заставила зрителей трепетать
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юная красотка обладает чарующим голосом

Смерть знаменитой российской певицы Юлии Началовой стала огромной трагедией для всей нашей страны. Пораженные в самое сердце фанаты знаменитости долго не могли свыкнуться с тяжелым ударом судьбы. К счастью, своего рода утешением стала дочь покойной Вера Алдонина. Юная исполнительница унаследовала от талантливой матери чарующий голос.

Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик с записью выступления Веры. Девушка исполнила пронзительную композицию на английском языке. 16-летняя артистка отличается не только роскошными вокальными данными, но и небывалой красотой.

Судя по всему, дочь покойной певицы хорошо понимает, что ее внешность способна сразить наповал зрителей. На концерт артистка пришла в весьма смелом наряде. Вера надела элегантное платье с глубоким декольте. Более того, фасон наряда подразумевает высокий разрез на звездном бедре.

Поклонники пришли в восторг от смелого наряда и прекрасного исполнения музыкальной композиции. Для многих появление дочери Началовой на сцене стало настоящим бальзамом на душу.

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