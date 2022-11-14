Наливная грудь и дерзкий разрез: дочь Юлии Началовой заставила зрителей трепетать

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Смерть знаменитой российской певицы Юлии Началовой стала огромной трагедией для всей нашей страны. Пораженные в самое сердце фанаты знаменитости долго не могли свыкнуться с тяжелым ударом судьбы. К счастью, своего рода утешением стала дочь покойной Вера Алдонина. Юная исполнительница унаследовала от талантливой матери чарующий голос.
Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик с записью выступления Веры. Девушка исполнила пронзительную композицию на английском языке. 16-летняя артистка отличается не только роскошными вокальными данными, но и небывалой красотой.
Судя по всему, дочь покойной певицы хорошо понимает, что ее внешность способна сразить наповал зрителей. На концерт артистка пришла в весьма смелом наряде. Вера надела элегантное платье с глубоким декольте. Более того, фасон наряда подразумевает высокий разрез на звездном бедре.
Поклонники пришли в восторг от смелого наряда и прекрасного исполнения музыкальной композиции. Для многих появление дочери Началовой на сцене стало настоящим бальзамом на душу.
Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта
На Западе указали на новый смысл слов Путина о ядерном оружии