Андрей Губин умирает заживо из-за страшной болезни

Андрей Губин умирает заживо из-за страшной болезни
Андрей Губин. Фото: t.me/EGonline
Артист не падает духом

Звезда 1990-х годов Андрей Губин уже больше десятка лет не появляется на сцене – да и практически не выходит из дома. С давних пор он мучается от страшной болей, которые вызваны левосторонней прозопалгией лица.

Не так давно артист вышел на связь с журналистами – приехал поддержать на телеканал НТВ певца Сашу Айвазова, который соревнуется с остальными звездами на "Суперстаре". Сам певец отказывается пробовать себя – сообщил, что проблемы со здоровьем настолько серьезны, что на сцену сейчас не вернуться.

Проблема болезни в ее неизлечимости. Андрей сидит на обезболивающих, а все время на площадке сидел, пытаясь справиться со своим самочувствием.

Сам артист однажды говорил, что "постепенно умирает". Однако при этом чувствует полное спокойствие. Только желает, чтобы все поскорее закончилось – настолько сильные муки испытывает.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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