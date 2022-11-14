Артист не падает духом

Звезда 1990-х годов Андрей Губин уже больше десятка лет не появляется на сцене – да и практически не выходит из дома. С давних пор он мучается от страшной болей, которые вызваны левосторонней прозопалгией лица.

Не так давно артист вышел на связь с журналистами – приехал поддержать на телеканал НТВ певца Сашу Айвазова, который соревнуется с остальными звездами на "Суперстаре". Сам певец отказывается пробовать себя – сообщил, что проблемы со здоровьем настолько серьезны, что на сцену сейчас не вернуться.

Проблема болезни в ее неизлечимости. Андрей сидит на обезболивающих, а все время на площадке сидел, пытаясь справиться со своим самочувствием.

Сам артист однажды говорил, что "постепенно умирает". Однако при этом чувствует полное спокойствие. Только желает, чтобы все поскорее закончилось – настолько сильные муки испытывает.