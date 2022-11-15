Розовый бутон Кошкиной между ног перевозбудил мужчин

Розовый бутон Кошкиной между ног перевозбудил мужчин
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка показала фотографию с пляжа в бикини

Актриса Яна Кошкина известна своими эффектными внешними данными. Но, несмотря на образ роковой красотки, ей отлично удается воплощать себя и в юмористическом амплуа. За несколько лет звезда стала невероятно популярной – в соцсетях за ее жизнью следят более одного млн поклонников – как женщины, которых вдохновляет образ девушки, так и мужчин, которые не скрывают восхищения ее красотой. 

Фотографии ведущей, традиционно, собирают массу откликов от народа. Периодически звезда может порадовать их и более откровенными снимками. 

Некоторое время назад Кошкина выложила фотографию с пляжа, позируя в белой майке и трусах от купальника, который сильно привлек внимание мужской аудитории знаменитости. На них красовался розовато-красный бутон с вставкой из драгоценного камня прямо между ног.

Фото: соцсети

В комментариях мужчины начали делать массу комплиментов актрисе, часть из которых была довольно вульгарного содержания. Впрочем, все приставания Яна оставила без ответа – судя по всему, к подобному внимаю к своей персоне девушка привыкла. 

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