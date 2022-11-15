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Актриса Яна Кошкина известна своими эффектными внешними данными. Но, несмотря на образ роковой красотки, ей отлично удается воплощать себя и в юмористическом амплуа. За несколько лет звезда стала невероятно популярной – в соцсетях за ее жизнью следят более одного млн поклонников – как женщины, которых вдохновляет образ девушки, так и мужчин, которые не скрывают восхищения ее красотой.
Фотографии ведущей, традиционно, собирают массу откликов от народа. Периодически звезда может порадовать их и более откровенными снимками.
Некоторое время назад Кошкина выложила фотографию с пляжа, позируя в белой майке и трусах от купальника, который сильно привлек внимание мужской аудитории знаменитости. На них красовался розовато-красный бутон с вставкой из драгоценного камня прямо между ног.
В комментариях мужчины начали делать массу комплиментов актрисе, часть из которых была довольно вульгарного содержания. Впрочем, все приставания Яна оставила без ответа – судя по всему, к подобному внимаю к своей персоне девушка привыкла.
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