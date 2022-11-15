54-летняя знаменитость выглядит восхитительно

В последнее время российские звезды на всю катушку используют проверенный способ привлечь внимание к собственной персоне. Часто творческие достижения отходят на второй план и уступают место провокационным откровенным фотографиям. Недавно весьма пикантным кадром поделилась знаменитая российская певица Валерия.



54-летняя исполнительница хитов "Часики", "Тысячи историй" и других поучаствовала в новой фотосессии. При этом наряд для съемок был выбран весьма экстравагантный. Красотка позирует в высоких колготках с огромными ажурными дырами по всей длине.

Обтягивающие черные колготки заканчиваются на уровне талии Валерии и выгодно оттеняют ее стальной пресс. Как известно, певица огромное количество времени проводит в спортивных залах.

Также артистка пошла на смелый шаг и предстала перед публикой в сексуальном топе, который подчеркнул формы ее аккуратного бюста. Разумеется, такой смелый кадр привел в восторг интернет-пользователей. Артистку засыпали комплиментами. Российские женщины восхищены певицей, которая на шестом десятке выглядит просто роскошно.