Валерия в дырявых колготках показала аккуратную грудь и стальной пресс

Валерия в дырявых колготках показала аккуратную грудь и стальной пресс
Валерия. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
54-летняя знаменитость выглядит восхитительно

В последнее время российские звезды на всю катушку используют проверенный способ привлечь внимание к собственной персоне. Часто творческие достижения отходят на второй план и уступают место провокационным откровенным фотографиям. Недавно весьма пикантным кадром поделилась знаменитая российская певица Валерия.

54-летняя исполнительница хитов "Часики", "Тысячи историй" и других поучаствовала в новой фотосессии. При этом наряд для съемок был выбран весьма экстравагантный. Красотка позирует в высоких колготках с огромными ажурными дырами по всей длине.

Обтягивающие черные колготки заканчиваются на уровне талии Валерии и выгодно оттеняют ее стальной пресс. Как известно, певица огромное количество времени проводит в спортивных залах.

Также артистка пошла на смелый шаг и предстала перед публикой в сексуальном топе, который подчеркнул формы ее аккуратного бюста. Разумеется, такой смелый кадр привел в восторг интернет-пользователей. Артистку засыпали комплиментами. Российские женщины восхищены певицей, которая на шестом десятке выглядит просто роскошно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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