Джулия Робертс похвасталась пышными формами

Знаменитая американская актриса Джулия Робертс давно разменяла шестой десяток. Впрочем, упорные тренировки позволяют голливудской звезде находиться в весьма достойной форме даже в 54 года. Недавно папарацци застали кинодиву на пляже одного из тропических курортов.



Отдыхая на морском берегу, Джулия Робертс решила облачиться в стильный вязаный купальник ярко-розового цвета. Американская актриса грамотно подобрала наряд, который позволил выгодно подчеркнуть достоинства ее фигуры и скрыть лишние килограммы.

Поклонники звезды обратили внимание на пышный бюст Джулии и стройные ноги. Многие удивились, что в столь почтенном возрасте знаменитости удается сохранять цветущий вид и неплохую форму тела.

Звезда нашумевших в свое время кинолент "Красотка", "Несносные леди", "Ешь, молись, люби" и других на одном из кадров позирует, положив руки на талию. Такой ракурс выгодно подчеркнул стройные бедра знаменитости и внушительный бюст. Поклонники порадовались, что их любимая актриса остается в отличной форме и наверняка подарит им немало новых в кинолент со своим участием.