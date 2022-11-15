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Знаменитая американская актриса Джулия Робертс давно разменяла шестой десяток. Впрочем, упорные тренировки позволяют голливудской звезде находиться в весьма достойной форме даже в 54 года. Недавно папарацци застали кинодиву на пляже одного из тропических курортов.
Отдыхая на морском берегу, Джулия Робертс решила облачиться в стильный вязаный купальник ярко-розового цвета. Американская актриса грамотно подобрала наряд, который позволил выгодно подчеркнуть достоинства ее фигуры и скрыть лишние килограммы.
Поклонники звезды обратили внимание на пышный бюст Джулии и стройные ноги. Многие удивились, что в столь почтенном возрасте знаменитости удается сохранять цветущий вид и неплохую форму тела.
Звезда нашумевших в свое время кинолент "Красотка", "Несносные леди", "Ешь, молись, люби" и других на одном из кадров позирует, положив руки на талию. Такой ракурс выгодно подчеркнул стройные бедра знаменитости и внушительный бюст. Поклонники порадовались, что их любимая актриса остается в отличной форме и наверняка подарит им немало новых в кинолент со своим участием.
Париж не теряет надежду