54-летняя звезда легендарной "Красотки" выставила голое тело на публике

54-летняя звезда легендарной "Красотки" выставила голое тело на публике
Джулия Робертс. Фото: IMAGO/Patsy Lynch/www.globallookpress.com
Джулия Робертс похвасталась пышными формами

Знаменитая американская актриса Джулия Робертс давно разменяла шестой десяток. Впрочем, упорные тренировки позволяют голливудской звезде находиться в весьма достойной форме даже в 54 года. Недавно папарацци застали кинодиву на пляже одного из тропических курортов.

Отдыхая на морском берегу, Джулия Робертс решила облачиться в стильный вязаный купальник ярко-розового цвета. Американская актриса грамотно подобрала наряд, который позволил выгодно подчеркнуть достоинства ее фигуры и скрыть лишние килограммы.

Поклонники звезды обратили внимание на пышный бюст Джулии и стройные ноги. Многие удивились, что в столь почтенном возрасте знаменитости удается сохранять цветущий вид и неплохую форму тела.

Звезда нашумевших в свое время кинолент "Красотка", "Несносные леди", "Ешь, молись, люби" и других на одном из кадров позирует, положив руки на талию. Такой ракурс выгодно подчеркнул стройные бедра знаменитости и внушительный бюст. Поклонники порадовались, что их любимая актриса остается в отличной форме и наверняка подарит им немало новых в кинолент со своим участием.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Макрон пытается дозвониться до Путина

Париж не теряет надежду

Почему Зеленский уехал из Херсона без единого обстрела

От откровенного фарса уже не смешно, а тревожно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей