Все так же горяча

56-летняя певица Наталья Штурм выглядит все так же, как и 25 лет назад – никто и не думает давать певице в принципе больше 35 лет. Артистка в очередной раз это подтвердила, показав, что красота вечна.

Штурм похудела до 57 кило, о чем сообщила в социальных сетях своим поклонникам. Рассказала, что снова оказалась в Латвии, где решила остановить в новом отеле.

Мнение подписчиков для Натальи имеет значение: та поинтересовалась, как лучше: раньше или сейчас, с текущим весом. Чтобы все оценили, звезда снялась топлес перед зеркалом, показав свою восхитительную фигуру.

Шторм, кстати, ни капли не стесняется обнаженки, о чем неоднократно заявляла. Ее вполне радует собственное отражение в зеркале – почему бы и не порадовать им других, рассуждает певица.