Устроила обнаженку: Наталья Шторм потрясла огромной грудью на камеру

Устроила обнаженку: Наталья Шторм потрясла огромной грудью на камеру
Наталья Штурм. Фото: Anna Shustova/www.globallookpress.com
Все так же горяча

56-летняя певица Наталья Штурм выглядит все так же, как и 25 лет назад – никто и не думает давать певице в принципе больше 35 лет. Артистка в очередной раз это подтвердила, показав, что красота вечна.

Штурм похудела до 57 кило, о чем сообщила в социальных сетях своим поклонникам. Рассказала, что снова оказалась в Латвии, где решила остановить в новом отеле. 

Мнение подписчиков для Натальи имеет значение: та поинтересовалась, как лучше: раньше или сейчас, с текущим весом. Чтобы все оценили, звезда снялась топлес перед зеркалом, показав свою восхитительную фигуру.

Газета.ru

Шторм, кстати, ни капли не стесняется обнаженки, о чем неоднократно заявляла. Ее вполне радует собственное отражение в зеркале – почему бы и не порадовать им других, рассуждает певица.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

В 175 км от украинской границы: по Орловской области нанесли удар

Пострадавших в ходе инцидента нет

Лавров подвергся атаке во время отъезда с саммита G20

На министра напала сумасшедшая с телефоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей