Пегова с гигантским бюстом заткнула за пояс всех конкуренток

Пегова с гигантским бюстом заткнула за пояс всех конкуренток
Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
За пару месяцев звезда преобразилась

Выдающаяся российская актриса Ирина Пегова способна затмевать всех вокруг благодаря своей природной харизме и красоте. Образ звезды на одном из недавних светских мероприятий стал одним из наиболее обсуждаемых в медиа. 

На премьеру одной кинокартины Ирина пришла в платье с принтом и очень глубоком декольте. 44-летняя артистка выглядит просто невероятно для своих лет: тонкая, практически осиная талия с пышнейшим бюстом – убойное сочетание для противоположного пола.

Ради красоты Ирине пришлось расстаться со своей любовью, однако звезда не сошла с пути и продолжила худеть. Летом ее фигура стала просто потрясающей. Пегова не стала экономить ни на чем и начала ходить к диетологу. Сыграли свою роль и тренировки для "Ледникового периода", где актриса принимала участие.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе озвучили последствия для России после прилета по Польше

Произошедшее, скорее всего, не приведет ни к чему серьезному

Лавров подвергся атаке во время отъезда с саммита G20

На министра напала сумасшедшая с телефоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей