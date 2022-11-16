За пару месяцев звезда преобразилась

Выдающаяся российская актриса Ирина Пегова способна затмевать всех вокруг благодаря своей природной харизме и красоте. Образ звезды на одном из недавних светских мероприятий стал одним из наиболее обсуждаемых в медиа.

На премьеру одной кинокартины Ирина пришла в платье с принтом и очень глубоком декольте. 44-летняя артистка выглядит просто невероятно для своих лет: тонкая, практически осиная талия с пышнейшим бюстом – убойное сочетание для противоположного пола.

Ради красоты Ирине пришлось расстаться со своей любовью, однако звезда не сошла с пути и продолжила худеть. Летом ее фигура стала просто потрясающей. Пегова не стала экономить ни на чем и начала ходить к диетологу. Сыграли свою роль и тренировки для "Ледникового периода", где актриса принимала участие.