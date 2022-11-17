15-летняя дочь Глюкозы подсела на психотропные препараты - СМИ

15-летняя дочь Глюкозы подсела на психотропные препараты - СМИ
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Правда, все страшное позади, уверяет подросток

Пятнадцатилетняя Лидия Чистякова-Ионова призналась, что длительное время сидела на психотропных препаратах из-за бессонницы. Хотя, кажется, все уже позади – она смогла "слезть".

Лидия решила пойти по материнским стопам и ныне является начинающей певицей. Недавно в беседе с поклонниками она призналась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. До недавних пор ребенок сидел на транквилизаторах, однако делу это не помогло.

Теперь Лидия ищет спасение в "хороших, полезных чаях", чтобы решить проблему со сном. Кстати, у 15-летней певицы есть вредная привычка – она курит, из-за чего была отчислена из двух школ.

А мама старается оказывать поддержку дочери, позволяя выражать себя с помощью внешней атрибутики вроде яркого макияжа и цветной краски на волосах. Впрочем, сама Глюкоза говорила как-то, что таким образом пытается выстроить доверительные отношения с дочкой. Теперь наследница не боится с ней советоваться и обсуждает чуть ли не каждую идею.

Источник: Telegram • Требует проверки
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