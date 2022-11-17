Засветила соски: Михалкова прошлась по сцене без нижнего белья

Засветила соски: Михалкова прошлась по сцене без нижнего белья
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Красотке ни капли не стыдно

У бывшей участницы "Уральских пельменей" Юлии Михалковой довольно плотный рабочий график – чуть ли не поминутный. Однако у телеведущей находится время для того, чтобы пообщаться с любимой публикой.

На этот раз Михалкова показала, как проходит рабочий процесс на самой сцене. Однако все внимание в целом сосредоточила лишь на себе.

Оно и понятно: не каждый раз Михалкову могут заметить в белоснежном жакете без белья. Дива прощеголяла по сцене в своем эротичном наряде, продемонстрировав собственную красоту.

А недавно звезда рассказала, что отправилась на Северный Кавказ. И насладилась там не только красотами, но и устроила уборку на речном берегу вместе с остальными неравнодушными, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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