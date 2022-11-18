Невестка Пугачевой скинула белье и выпятила наливную грудь

Невестка Пугачевой скинула белье и выпятила наливную грудь
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка прекрасно выглядит

Сын знаменитых российских исполнителей Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. На некоторое время внуку примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и красотке пришлось расстаться – Никита на фоне слухов о планах забрать его на фронт покинул Россию. Однако наконец-то влюбленные воссоединились, что подтверждает откровенная фотография Алены.

Стоит отметить, что возможная мобилизация Преснякова-младшего вызвала бурное обсуждение в интернет-пространстве. Некоторые уверены, что Никите удалось сбежать буквально в самый последний момент, мол, в военкомате для него уже была готова повестка.

Впрочем, как бы там ни было, сейчас у звездного отпрыска и знаменитого артиста все отлично – он снова купается в любви своей прекрасной супруги. Никите можно только позавидовать – модель выглядит великолепно, ее подтянутое стройное тело будоражит мужскую часть поклонников звездной династии.

Масло в огонь добавила новая фотография возлюбленных. Для яркого снимка девушка решила отринуть все стеснения. Красотка скинула бюстгалтер и надела тоненькую белую маечку на голое стройное тело. Благодаря такой смелости все желающие смогли осмотреть аппетитные округлости жены Преснякова-младшего.

Фото: соцсети

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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