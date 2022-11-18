Откровенные наряды звезд нередко шокируют

Недавно в Москве состоялась премьера новой киноленты "Монастырь", где главные роли сыграли блоггерша Анастасия Ивлеева и известный артист Филипп Янковский. Особое внимание публика и представители прессы обратили на наряд знаменитой телеведущей – Настя пришла на премьеру в пиджаке на голое тело.



В таком виде начинающая артистка гордо вышагивала рядом со знаменитым коллегой. Упругий и весьма объемный бюст Ивлеевой стал настоящим гвоздем программы. Действительно, оторвать взор от аппетитных округлостей телеведущей, откровенно выглядывающих из-под пиджака, достаточно сложно.

В социальной сетях необычный образ знаменитости окрестили "нарядом грешницы". Многие также начали задаваться вопросом, что по поводу происходящего думает жена Янковского знаменитая артистка Оксана Фандера. Поклонники звездного семейства опасаются, что чары Анастасии и ее женственные формы могут оказать пагубное влияние на примерного семьянина.

Впрочем, как известно, Филиппу Янковскому не впервой работать вместе с юными прелестницами. Несмотря на очаровательных артисток, на протяжении долгого времени он остается верен своей роскошной супруге Оксане Фандера.