"Отобрать у мрази паспорт": Соловьев призвал расквитаться с Паниным

"Отобрать у мрази паспорт": Соловьев призвал расквитаться с Паниным
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Ведущий не стал сдерживать себя в выражениях

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал обрушить все проклятья и беды на бежавшего давно из страны Алексея Панина, который активным образом пытается "выехать" за счет скандальных заявлений и фраз. Журналист считает, что с такими "антипатриотами" нужно разобраться самыми суровыми методами – например, лишить актера российского гражданства.

Ведущий в свойственной себе манере начал сочиться ядом, назвав того "мразью" и "подонком". Почему, рассудил Соловьев, к Панину неприменимы новые поправки, по которым того можно лишить паспорта гражданина РФ.

"А почему у этой мрази нельзя вдруг отобрать паспорт? Объясните мне", – задается вопросом телеведущий.

Панина, добавил Соловьев, нужно не только лишить гражданства родной страны, но и запретить тому выходить в интернет-эфир. Как это можно сделать, ведущий не стал уточнять.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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