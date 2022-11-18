18-летняя звезда "Ворониных" забеременела от студента

18-летняя звезда "Ворониных" забеременела от студента
t.me/iliukhinaa
А избранник сам только в прошлом году окончил школу

18-летняя звезда Мария Ильюхина, сыгравшая маленькую Машу из "Ворониных", уже и сама выросла и забеременела: звезда ждет ребенка от возлюбленного, которым оказался 19-летний студент Алексей Шаров.

Машенька из "Ворониных" тем временем активным образом готовится к беременности, не забывая развивать собственные социальные сети. Впрочем, обходится без подробностей о своей личной жизни.

Журналисты смогли разыскать в интернете социальные сети избранника Марии – молодой человек активным образом репостит фото своей любви. В прошлом году парень окончил школу. Учится вместе с дамой сердца в одном университете и живет вместе с ней.

У Алексея есть все, особенно в его возрасте: парень является завсегдатаем модных клубов, фотографируется у модных дорогих авто и отдыхает в Дубае.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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