Эвелина Бледанс в распахнутом декольте с плеткой в руках перевозбудила мужчин

Эвелина Бледанс в распахнутом декольте с плеткой в руках перевозбудила мужчин
Эвелина Бледанс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка похвасталась мощным бюстом

Многие российские знаменитости даже в почтенном возрасте могут похвастаться роскошными формами тела. Среди таких красоток "без возраста" достойное место занимает знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс. Кинодива разменяла шестой десяток, однако до сих пор выглядит великолепно.

Любимица публики решила порадовать народ весьма смелой фотографией. Артистка нарядилась в сексуальный костюм из латекса, вооружилась плеткой и в таком виде предстала перед фотографом. Стоит отметить, что творец наверняка был в восторге от развязной модели.

53-летняя артистка действительно выглядит роскошно. Максимально глубокое декольте соблазнительного костюма открыло взору всех желающих пышные формы знаменитости. Бледанс явно получает большое удовольствие от позирования в откровенном наряде. Эвелина маняще улыбается фотографу. Черная плетка и экстремально короткие шортики дополнили образ сексапильной актрисы.

Многочисленные поклонники Бледанс пришли в восторг от смелой фотографии. Подтянутые формы знаменитости заставляют сердца мужской части ее поклонников трепетать. Женщины тоже восхищены внешними данными звездного кумира.

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