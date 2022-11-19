Пышная грудь молодой жены Диброва вывалилась из дырявого топа

Пышная грудь молодой жены Диброва вывалилась из дырявого топа
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возлюбленная телеведущего будоражит фантазии мужчин

Недавно молодая супруга знаменитого российского телеведущего Дмитрий Диброва поделилась весьма интимной новостью. Девушка решила порадовать своего возрастного избранника и увеличила грудь до четвертого размера. Свежие фотографии прелестей звезды вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Полина младше Диброва на три десятилетия, однако это не мешает супругам жить в любви и согласии. Дмитрию действительно можно позавидовать, его молодая жена бдительно следит за своей фигурой и является настоящим эталоном женственности. Кроме того, новая грудь возлюбленной явно привела 63-летнего мужчину в восторг.

Свежий кадр знаменитостей доставил удовольствие многочисленным поклонникам звездного семейства. Молодая красотка нарядилась в топ яркого цвета с огромными прорехами в самых интересных местах. Благодаря дизайну наряда все желающие могут полюбоваться аппетитными формами Полины.

Стоит отметить, что пластический хирург поработал на славу. Просвечивающая через дырки в топе грудь жены Диброва выглядит идеально. Поклонники пришли в восторг от откровенного кадра молодой прелестницы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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