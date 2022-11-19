Певица всегда готова к эпатажу

Знаменитая поющая телеведущая Ольга Бузова давно закрепила за собой звание одной из самых смелых и откровенных знаменитостей. Девушка не стесняется демонстрировать личные перипетии публике, а также частенько делится откровенным контентом. На этот раз знаменитость устроила соблазнительное дефиле в весьма пикантном наряде.



Костюм звезды действительно достоин отдельного описания. Артистка надела высокие белые трусы – в районе ягодиц расположилась покрытая перьями веревка. Грудь знаменитости прикрыл украшенный бусинами топ. Сверху тело звезды покрывает полупрозрачная ткань.

В таком соблазнительном виде красотка промаршировала перед объективом видеокамеры. Роскошные бедра и ягодицы певицы перевозбудили публику. Как известно, в жизни Бузовой был опыт игры в театре. Судя по всему, именно там Ольга научилась демонстрировать взгляд "тигрицы".

Во время съемок красотка вошла в образ соблазнительной дивы: Бузова эротично виляет бедрами, ласкает свое тело и томно смотрит в камеру. Новый откровенный контент с любимой артисткой заставил публику понервничать. Красотка умеет давать жару и всегда держит своих поклонников в тонусе.