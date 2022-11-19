Красотка показала прелести фигуры

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Климова тщательно следит за своей фигурой и может дать фору многим молодым девушкам. 44-летняя знаменитость является обладательницей роскошного бюста, который не стесняется демонстрировать публике.



В социальных сетях активно обсуждают свежий кадр с красоткой. Судя по всему, Климова сделала фотографию перед каким-то светским мероприятием. Екатерина надела обтягивающий топ с экстремально глубоким декольте, из которого соблазнительно выглядывает наливная грудь знаменитости. Сверху актриса накинула белый стильный пиджак.

Шею жгучей красотки украшает декоративный ошейник – чокер. Идеально продуманный образ добавил Климовой изящности. Впрочем, большинство поклонников сконцентрировались на зоне звездного декольте. "Ложбинка греха" знаменитости навела мужскую часть ее поклонников на порочные мысли.

Судя по выражению лица знаменитости, она весьма довольна тем, как выглядит. Климова не страдает ложной скромностью и готова радовать публику откровенными фотографиями, позволяющими разглядеть звездные прелести в деталях.