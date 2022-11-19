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Наташа Королева давно разменяла пятый десяток. Однако знаменитая российская певица старается выглядеть моложе своих лет и частенько позволяет себе весьма откровенные наряды. Недавно в интернет-пространстве активно обсуждали новый кадр с артисткой, на котором ее грудь предстала во всей красе.
Любимица публики посетила светское мероприятие в компании своего возлюбленного супруга Сергея Глушко, который больше известен общественности под псевдонимом Тарзан. Исполнительница нашумевших в свое время хитов "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна", "Дельфин и русалка" и других пришла на мероприятие в стильном платье в черно-белую клетку.
Неудивительно, что изюминкой наряда стало максимально глубокое декольте, которое фактически оголило большую часть звездной груди. Стоит отметить, что 49-летней артистке есть, что показать. Ее наливная грудь, аппетитно расположившаяся в тесном платье, заставила мужскую часть поклонников трепетать от восторга.
Впрочем, у знаменитых людей всегда немало недоброжелателей. Некоторым злопыхателям кажется, что в столь почтенном возрасте нужно вести себя более скромно и отдавать предпочтение более сдержанным нарядам.
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