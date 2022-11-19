Пышный бюст звезды оказался "на свободе"

Наташа Королева давно разменяла пятый десяток. Однако знаменитая российская певица старается выглядеть моложе своих лет и частенько позволяет себе весьма откровенные наряды. Недавно в интернет-пространстве активно обсуждали новый кадр с артисткой, на котором ее грудь предстала во всей красе.



Любимица публики посетила светское мероприятие в компании своего возлюбленного супруга Сергея Глушко, который больше известен общественности под псевдонимом Тарзан. Исполнительница нашумевших в свое время хитов "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна", "Дельфин и русалка" и других пришла на мероприятие в стильном платье в черно-белую клетку.

Неудивительно, что изюминкой наряда стало максимально глубокое декольте, которое фактически оголило большую часть звездной груди. Стоит отметить, что 49-летней артистке есть, что показать. Ее наливная грудь, аппетитно расположившаяся в тесном платье, заставила мужскую часть поклонников трепетать от восторга.

Впрочем, у знаменитых людей всегда немало недоброжелателей. Некоторым злопыхателям кажется, что в столь почтенном возрасте нужно вести себя более скромно и отдавать предпочтение более сдержанным нарядам.