Артистка показала пышный бюст во всей красе

Известная российская певица Анна Седокова никогда не отличалась ложной скромностью. Девушка всегда с готовностью демонстрирует достоинства своего роскошного тела и получает истинное удовольствие от внимания публики к ее фигуре.



На этот раз бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы ВИА Гра решила сделать акцент на внушительного размера груди. Седокова нарядилась в тесный корсет, который не справился с задачей прикрыть звездные прелести знаменитости. Пышные формы Анны не дали наряду застегнуться. В итоге жесткие веревки шнуровки корсета врезались в грудь певицы, аппетитно перетянув ее прелести.

Седокова всегда подчеркивает свою женственность и сексуальность, свежая фотография не стала исключением. На кадре красотка позирует с томно приоткрытым ртом. Грудь знаменитости волнующе отражает свет, по всей видимости, перед фотосессией певица нанесла увлажняющее масло на сокровенные части своего тела.

Публика, как обычно, пришла в восторг от роскошного внешнего вида своей любимицы и засыпала Анну потоками комплиментов.