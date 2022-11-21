Седокова расплющила намасленную грудь жесткими веревками

Седокова сжала намасленную грудь жесткими веревками
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала пышный бюст во всей красе

Известная российская певица Анна Седокова никогда не отличалась ложной скромностью. Девушка всегда с готовностью демонстрирует достоинства своего роскошного тела и получает истинное удовольствие от внимания публики к ее фигуре.

На этот раз бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы ВИА Гра решила сделать акцент на внушительного размера груди. Седокова нарядилась в тесный корсет, который не справился с задачей прикрыть звездные прелести знаменитости. Пышные формы Анны не дали наряду застегнуться. В итоге жесткие веревки шнуровки корсета врезались в грудь певицы, аппетитно перетянув ее прелести.

Седокова всегда подчеркивает свою женственность и сексуальность, свежая фотография не стала исключением. На кадре красотка позирует с томно приоткрытым ртом. Грудь знаменитости волнующе отражает свет, по всей видимости, перед фотосессией певица нанесла увлажняющее масло на сокровенные части своего тела.

Публика, как обычно, пришла в восторг от роскошного внешнего вида своей любимицы и засыпала Анну потоками комплиментов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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