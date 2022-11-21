Караулова взбудоражила публику сверкающей грудью

Певица похвасталась идеальной фигурой

Всего год назад известная российская певица Юлиана Караулова подарила своему возлюбленному наследника. Артистка всегда отличалась точеной фигурой и сразу после родов приступила к возвращению былых форм. У знаменитости явно нет проблем с силой воли. Сегодня она снова радует публику идеальным внешним видом.



Юлиана поделилась с поклонниками свежей фотографией, на которой продемонстрировала изящные линии звездного тела. Для новой съемки красотка надела свободные брючки и верх от стильного купальника, отделанного блестящими камнями.

Девушке явно приятно внимание публики – Юлиана чарующе улыбается в фотокамеру и получает большое удовольствие от съемки. Блестящая грудь знаменитости привлекла к себе внимание мужской части аудитории. Певицу засыпали комплиментами – подтянутые формы Карауловой вызывают восторг у поклонников.

Дамы, в свою очередь, порадовались в комментариях, что после родов 34-летней знаменитости удается выглядеть получше многих молодых девушек. Сила воли и любовь к спорту способны существенно продлить молодость и придать соблазнительные формы женскому телу.