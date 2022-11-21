Ведущая "Доброго утра" с роскошными бедрами разделась на камеру: фото

Ведущая "Доброго утра" с роскошными бедрами разделась на камеру: фото
Юлия Зимина. Фото: Vladimir Myshkin/www.globallookpress.com
Секс-дива взбудоражила народ

Российская актриса, ведущая популярной телепередачи "Доброе утро" Юлия Зимина засветила свои роскошные формы, показав свою фигуру в черном боди. Звезда опубликовала пару фотографий в своем личном интернет-блоге, сообщив поклонникам, что целлюлит все никак не желает уходить.

Дива пожелала доброго утра "пупсикам" в новом формате, уточнив, что теперь будет скидывать и такие горячие снимки.

Фото: Solenka.info

Уважаемые подписчики восхитились телом звезды, отметив, что недостатков просто не видят.

Когда-то, кстати, Зимина пыталась удержать в секрете имя своего супруга. А позднее оказалось, что ее избранник – профессиональный боксер Денис Новиков.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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