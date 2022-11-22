"Пирожком вперед": звезда "Клона" показала перетянутую крошечными трусами промежность

"Пирожком вперед": звезда "Клона" показала перетянутую крошечными трусами промежность
Джованна Антонелли. Фото: Cristiane Mota via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Годы никак не сказываются на красоте актрисы

Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Клон" Джованна Антонелли продолжает волновать сердца мужской части человечества. В свои 46 лет бразильянка выглядит просто роскошно, чем регулярно хвастается на просторах социальных сетей.

На этот раз красотка превзошла себя и рискнула выложить максимально откровенное фото в мини-бикини. Звездные прелести латиноамериканской актрисы прикрывают лишь крошечные трусы. Позу для свежего кадра Антонелли также выбрала с умом – артистка легла на спину, широко развела мощные бедра и изогнулась в пояснице.

Фото: соцсети

Такой соблазнительный кадр привел в восторг многочисленных поклонников знаменитости. В комментариях люди делятся своими впечатлениями: многие не могут понять, как на пятом десятке знаменитости удается выглядеть столь роскошно и соблазнительно.

"Пирожком вперед", "Джована настоящая ведьма, как ей удается так выглядеть", – пишут пораженные красотой латиноамериканки комментаторы.

Судя по всему, Антонелли постоянно пропадает в спортивных залах – иначе объяснить ее цветущий вид невозможно.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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