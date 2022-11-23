Облизанная Бузова явила свой пельмешек и застонала

Звезда показала, чем занимается перед светскими мероприятиями

В соцсетях распространилось видео, на котором известная телеведущая Ольга Бузова выступает на вечеринке. Знаменитость бойко поет под фонограмму и отплясывает на сцене в фиолетовом платье с блестками. Однако больше всего народ озадачило, что артистка в последнее время набрала вес.

В комментариях под публикацией появилась масса комментариев по поводу внешности звезды. Люди недоумевают, дело ли в ракурсе или вредных привычках Ольги, что она стала выглядеть больше, чем на большинстве фото на своей странице.

"Чего-то толстой смотрится", "Я подумала, это Джей Ло", "На массе", "Выглядит полновато", – написали многие комментаторы.

Сама Бузова решила не проходить мимо едких замечаний. В своих соцсетях она объяснила изменившийся внешний вид тем, что перед походом на мероприятие съела полную тарелку пельменей с кетчупом. Ведущая показала, как кладет один из них в рот и громко стонет.

"Они были божественны. А потом я злюсь, что поправилась", – написала она, сопроводив все постом с пельмешком.

Однако народ и тут нашел причину для замечаний в адрес звезды. Кто-то напомнил, что однажды Ольга уже делала публикацию с пельменями, но тогда она не стала их отваривать. Другие возмутились прической, пошутив, что, вероятно, ее кто-то облизал. Саму знаменитость едкие замечания нисколько не задевают – она давно привыкла, что стала объектом издевательств со стороны публики.