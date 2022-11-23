23-летняя дочь Славы разгромила в Москве дорогостоящий отель

23-летняя дочь Славы разгромила в Москве дорогостоящий отель
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Персонал вызвал полицию и пожарных

23-летняя дочка российской исполнительницы Славы Александра Морозова рассказала в социальных сетях, как от души оторвалась на выходных. Девушка решила провести время в спа-отеле под Москвой стоимостью до 18 тысяч рублей за ночь. Все закончилось порчей имущества, за которое нужно было выложить круглую сумму.

Саша не стала вдаваться в подробности, однако показала фотографию с разбитым телевизором. За дорогостоящую плазму придется платить. Поклонники же высказали предположение, что дамы были очень хороши из-за горячительного в тот вечер.

Александра сама призналась, что позвала на пати подружек, которые друг друга совершенно не знали. Атмосфера же всех расслабила и сблизила. Некоторые повеселились так, что будет что вспомнить. Правда, персонал вызвал по их души правоохранительные органы с пожарными.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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