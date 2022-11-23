Джигурда проиграл четыре квартиры и миллионы на счетах

Скандальный актер остался без средств для существования

Вот уже несколько лет длится история с судом за наследство покойной Людмилы Браташ, бывшей подруги Никиты Джигурды. Женщина после смерти оставила баснословное состояние, за которое борется и сам актер, и сестра покойной Светлана Романова.

А недавно оказалось, что суд решил присудить все сестре Браташ. Теперь в собственность Светланы отошли три квартиры в Москве с жильем в Париже. В общую копилку – машиноместа с кладовой, вклады с процентами на десятки миллионов рублей в одном банке.

Обе стороны, претендовавшие на наследство, постоянно предоставляли суду новые сведения в доказательство собственного права на наследство. У Никиты же не оказалось оригинала завещания, в котором покойная бы указывала его своим наследником.

Суд же поступил, руководствуясь законом, присудив имущество наследнице в соответствии с очередностью – Романова осталась законной наследницей.

Джигурда встретил бизнесвумен в 2010 году. Спустя шесть лет та скончалась при странных обстоятельствах, после чего последовали длительные разбирательства.