Самый знаменитый "вареник": сколько стоит откровенный досуг с Айзой

Самый знаменитый "вареник": сколько стоит откровенный досуг с Айзой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда угодила в скандал, когда случайно опубликовала фото промежности

Телеведущая Айза Лилуна Ай решила воспользоваться оригинальным способом, чтобы подзаработать. В своем Telegram звезда объявила, что теперь будет за деньги публиковать свои откровенные фотографии – она завела страничку для этого на специальном сайте. 

Пока у блогера не так много подписчиков, однако она уже начала выставлять пикантные фото. К примеру, в качестве бесплатного контента она поделилась снимком своей пятой точки в трусах.

Фото: соцсети

Как указывается на сайте, более откровенные виды звезды можно посмотреть за отдельную плату. Контент из разряда "Немного ближе" обойдется человеку в 300 рублей в месяц. Фото из раздела "Еще ближе" – в 1 тыс рублей, а снимки "Рядом со мной" будут стоить 2 тыс рублей. 

Впрочем, телеведущая уже давно отличилась подобными публикациями на просторах Сети. Некоторое время назад она угодила в скандал, случайно выставив свою интимную фотографию – после этого народ прозвал Айзу обладательницей "самого знаменитого вареника" в России. 

Источник: Telegram
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