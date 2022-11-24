Самый знаменитый "вареник": сколько стоит откровенный досуг с Айзой

Звезда угодила в скандал, когда случайно опубликовала фото промежности

Телеведущая Айза Лилуна Ай решила воспользоваться оригинальным способом, чтобы подзаработать. В своем Telegram звезда объявила, что теперь будет за деньги публиковать свои откровенные фотографии – она завела страничку для этого на специальном сайте.

Пока у блогера не так много подписчиков, однако она уже начала выставлять пикантные фото. К примеру, в качестве бесплатного контента она поделилась снимком своей пятой точки в трусах.

Как указывается на сайте, более откровенные виды звезды можно посмотреть за отдельную плату. Контент из разряда "Немного ближе" обойдется человеку в 300 рублей в месяц. Фото из раздела "Еще ближе" – в 1 тыс рублей, а снимки "Рядом со мной" будут стоить 2 тыс рублей.

Впрочем, телеведущая уже давно отличилась подобными публикациями на просторах Сети. Некоторое время назад она угодила в скандал, случайно выставив свою интимную фотографию – после этого народ прозвал Айзу обладательницей "самого знаменитого вареника" в России.