Прорвавшиеся сквозь одежду твердые соски Михалковой перевозбудили мужчин

Красотка снова наделала шума

Знаменитая комедийная артистка Юлия Михалкова регулярно потрясает общественность откровенными нарядами и весьма смелым поведением. Девушка с легкостью может скинуть нижнее белье и явиться на светское мероприятие со торчащими сосками. Свежий пикантный кадр с артисткой произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.



Михалкова начала свой путь в шоу-бизнесе с участия в популярном юмористическом телепроекте "Уральские пельмени". Красотка была настоящей изюминкой коллектива, однако в какой-то момент решила уйти и продолжить сольную карьеру. Впрочем, сейчас ее имя чаще мелькает не из-за новых творческих проектов, а благодаря галерее скандальных эротических фотографий.

На этот раз Михалкова устроила пикантную фотосессию без белья. На съемку девушка пришла в тоненькой белой маечке, которая не скрывала формы звездной груди. Твердые соски Юлии, явно проступающие под полупрозрачной тканью, заставили мужскую часть аудитории знаменитости замереть в восторге. Судя по всему, Михалкова очень гордится своими формами и всегда готова демонстрировать их публике.