Прорвавшиеся сквозь одежду твердые соски Михалковой перевозбудили мужчин

Прорвавшиеся сквозь одежду твердые соски Михалковой перевозбудили мужчин
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка снова наделала шума

Знаменитая комедийная артистка Юлия Михалкова регулярно потрясает общественность откровенными нарядами и весьма смелым поведением. Девушка с легкостью может скинуть нижнее белье и явиться на светское мероприятие со торчащими сосками. Свежий пикантный кадр с артисткой произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.

Михалкова начала свой путь в шоу-бизнесе с участия в популярном юмористическом телепроекте "Уральские пельмени". Красотка была настоящей изюминкой коллектива, однако в какой-то момент решила уйти и продолжить сольную карьеру. Впрочем, сейчас ее имя чаще мелькает не из-за новых творческих проектов, а благодаря галерее скандальных эротических фотографий.

На этот раз Михалкова устроила пикантную фотосессию без белья. На съемку девушка пришла в тоненькой белой маечке, которая не скрывала формы звездной груди. Твердые соски Юлии, явно проступающие под полупрозрачной тканью, заставили мужскую часть аудитории знаменитости замереть в восторге. Судя по всему, Михалкова очень гордится своими формами и всегда готова демонстрировать их публике.

Фото: соцсети

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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