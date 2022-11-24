"Два цветка": задравшая юбку Нетребко показала сокровенное

"Два цветка": задравшая юбку Нетребко показала сокровенное
Анна Нетребко. Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица становится все смелее

Имя знаменитой российской оперной певицы Анны Нетребко долгое время не сходило с первых страниц информационных изданий. Вокруг артистки разгорелся нешуточный скандал после ее неоднозначных высказываний о спецоперации. Впрочем, со временем шумиха утихла – сегодня в социальных сетях с удовольствием обсуждают пикантные кадры со звездой.

Нетребко приняла решение остаться за рубежом. Европейские просторы оказались ближе сердцу артистки, чем родное государство. При этом она продолжает активно гастролировать. Недавно Нетребко прилетела в Аргентину. Прекрасная летняя погода сподвигла красотку на весьма откровенную фотосессию.

Нетребко посетила важную достопримечательность Буэнос-Айреса "Флоралис Хенерику" – огромный механический монумент в виде цветка. Оперная певица отправилась на экскурсию в просторном платье. Девушка явно наслаждается жизнью – на радостях Анна распахнула подол своего платья, продемонстрировав крепкие стройные бедра.

Фото: соцсети

Поклонники с большой радостью полюбовались звездными прелестями. Стройные ножки Нетребко восхитили публику.

"Два цветка", "Спасибо за красоту", "Вы великолепны, как всегда", – отпускают комплименты комментаторы.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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