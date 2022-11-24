Звезда "Левиафана" потеряла всякий стыд

В последнее время максимальное внимание прессы и общественности привлекает, в первую очередь, откровенный контент. Так и создатели нового телесериала "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного" решили сделать ставку на пикантные сцены. На смелый шаг сниматься без исподнего пошла знаменитая российская актриса Елена Лядова.



Супруга Владимира Вдовиченкова всегда отличалась готовностью к экспериментам. На этот раз она согласилась на эротические сцены в новом телесериале. В проекте красотка сыграла роль адвоката Анны, которая пытается подобрать себе идеального возлюбленного.

Теперь по социальным сетям гуляют кадры из кинокартины. Наибольший фурор произвел снимок, на котором Лядова сидит верхом на мужчине. Парочку засняли во время любовных утех, полностью голая актриса с готовностью взобралась на своего киношного возлюбленного.

Интернет-пользователи пришли в восторг от смелости актрисы. Многие отмечают, что в свой 41 год знаменитость выглядит просто роскошно. Формы Елены ничуть не уступают фигурам молодых прелестниц.