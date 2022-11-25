Облитый помоями Виторган нашел способ вернуться в Россию

Дома артисту лучше, чем в Израиле

Актер и режиссер Максим Виторган до последнего пытается убедить всех коллег в том, что переехал в Израиль. Однако оказалось, что сам разгуливает по ресторанам Краснодарского края, зарабатывая дома миллионы.

В соцсетях бывший муж Ксении Собчак распек коллег-селебрити, которые получили заветные статуэтки на светской премии за достижения в области музыки и кино. Максим подчеркнул, что не намерен тут присоединяться к "гламурному публичному шабашу имени самих себя". Впрочем, талантливый режиссер и сам, видимо, позабыл, как развлекся в Москве на одной премьере в сентябре.

Оказалось, что Виторган до сих пор зарабатывает в России. Недавно Максим прилетел в Краснодарский край из Израиля, чтобы сыграть в одном фильме. За одну 12-часовую смену Максиму платят 250 тысяч рублей.

Источники "Стархита" заявили, что на работе у Максима нет ни пафоса, ни гонора.

"Успевает и потусоваться вечерами – каждый день ходит по лучшим ресторанам, на днях посетил футбольный матч, в котором играл местный "Краснодар", – рассказали знакомые с ситуацией люди.

Кстати, сын Максима Даниил служит в израильской армии, а отец Эммануил с супругой до сих пор устраивает творческие вечера в московском клубе.