"Фасолину теребит": Бузова бесстыдно сунула руку между ног на сцене

Народ заявил, что звезда ведет себя слишком вызывающе

Ольга Бузова в последнее время привлекает внимание общественности своим эпатажным поведением. Некоторые даже сравнивают ее с Анастасией Волочковой из-за выходок двойственного характера. Тем не менее, саму звезду ничего не смущает – она продолжает вести себя так, как считает правильным.

Недавно в своих соцсетях знаменитость опубликовала кадр с одного из недавних выступлений. Телеведущая вышла на сцену в костюме из черного латекса с большими разрезами – по стилю все больше указывало на то, что Бузова стала участницей БДСМ-вечеринки, а не какого-то корпоратива. На видео артистка стала трогать себя в интимном месте рукой и зазывно вилять бедрами.

На публикацию обратили внимание различные паблики, которые опубликовали видео у себя. Несмотря на откровенный контекст, для многих такая публикация стала поводом для шуток.

"Рука потом воняет, наверное. Неопрятная она какая-то", "Эбонитовая палочка нужна. Со школы помню. Можно и искру высечь", "Это она огонь добывает", "Кто-нибудь уже скажет ей, что нужно что-то от грибка в интимной зоне пропить, чтоб не чесалось", "У нее большие проблемы с сексом, раз каждый раз фасолину теребит",

– шутят пользователи.