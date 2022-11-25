"Фасолину теребит": Бузова бесстыдно сунула руку между ног на сцене

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Ольга Бузова в последнее время привлекает внимание общественности своим эпатажным поведением. Некоторые даже сравнивают ее с Анастасией Волочковой из-за выходок двойственного характера. Тем не менее, саму звезду ничего не смущает – она продолжает вести себя так, как считает правильным.
Недавно в своих соцсетях знаменитость опубликовала кадр с одного из недавних выступлений. Телеведущая вышла на сцену в костюме из черного латекса с большими разрезами – по стилю все больше указывало на то, что Бузова стала участницей БДСМ-вечеринки, а не какого-то корпоратива. На видео артистка стала трогать себя в интимном месте рукой и зазывно вилять бедрами.
На публикацию обратили внимание различные паблики, которые опубликовали видео у себя. Несмотря на откровенный контекст, для многих такая публикация стала поводом для шуток.
"Рука потом воняет, наверное. Неопрятная она какая-то", "Эбонитовая палочка нужна. Со школы помню. Можно и искру высечь", "Это она огонь добывает", "Кто-нибудь уже скажет ей, что нужно что-то от грибка в интимной зоне пропить, чтоб не чесалось", "У нее большие проблемы с сексом, раз каждый раз фасолину теребит",
– шутят пользователи.
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