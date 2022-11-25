"Фасолину теребит": Бузова бесстыдно сунула руку между ног на сцене

"Фасолину теребит": Бузова бесстыдно сунула руку между ног на сцене
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ заявил, что звезда ведет себя слишком вызывающе

Ольга Бузова в последнее время привлекает внимание общественности своим эпатажным поведением. Некоторые даже сравнивают ее с Анастасией Волочковой из-за выходок двойственного характера. Тем не менее, саму звезду ничего не смущает – она продолжает вести себя так, как считает правильным.

Недавно в своих соцсетях знаменитость опубликовала кадр с одного из недавних выступлений. Телеведущая вышла на сцену в костюме из черного латекса с большими разрезами – по стилю все больше указывало на то, что Бузова стала участницей БДСМ-вечеринки, а не какого-то корпоратива. На видео артистка стала трогать себя в интимном месте рукой и зазывно вилять бедрами. 

На публикацию обратили внимание различные паблики, которые опубликовали видео у себя. Несмотря на откровенный контекст, для многих такая публикация стала поводом для шуток. 

"Рука потом воняет, наверное. Неопрятная она какая-то", "Эбонитовая палочка нужна. Со школы помню. Можно и искру высечь", "Это она огонь добывает", "Кто-нибудь уже скажет ей, что нужно что-то от грибка в интимной зоне пропить, чтоб не чесалось", "У нее большие проблемы с сексом, раз каждый раз фасолину теребит",

– шутят пользователи.

новости партнеров
По теме

Назад в Средневековье: энергосистеме Украины пришел конец

Из-за ракетных ударов по инфраструктуре страна обречена на поражение

Зеленский закатил истерику во время заседания ПА ОБСЕ

И публично плюнул в лицо европейским партнерам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей