Нейросеть показала лицо Сергея Бодрова в старости

Легендарный артист погиб в 30 лет

Судьба распорядилась так, что талантливый актер, любимец публики Сергей Бодров трагически погиб. С момента страшной беды, которая задела всех жителей нашей страны, прошло два десятилетия, однако близкие и поклонники артиста до сих пор скорбят из-за его раннего ухода. В интернет-пространстве появилась фотография, на которой культовый артист изображен в пожилом возрасте.



Напомним, жизнь Сергея Бодрова оборвалась из-за природной катастрофы, во время съемок новой киноленты "Связной" сошел сель. Сам Бодров и многие его коллеги погибли.

Однако молодой и очень талантливый артист успел оставить после себя богатое наследие. Легендарные киноленты "Брат" и "Брат – 2" до сих пор остаются любимыми фильмами представителей разных поколений.

В интернет-пространстве решили выяснить, как Сергей выглядел бы сегодня, когда ему должно было быть 50 лет. Фотография получилась очень достоверной. Нейросеть убеждена, что несмотря на постаревшее лицо, артист наверняка сохранил бы добрый взгляд и мягкую улыбку.