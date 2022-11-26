Изнеженная Екатерина Андреева показала свою элитную киску

Телеведущая умеет удивлять

Настоящая звезда голубого экрана, любимица публики Екатерина Андреева давно разменяла шестой десяток, однако продолжает поражать общественность своей девичьей красой. Знаменитость бдительно следит за внешним видом и в 56 лет выглядит на 30. В последнее время Екатерина радует публику пикантными фотографиями. На этот раз она решила поделиться максимально личным снимком и показала интернет-пользователям свою киску.



Андреева разместила в социальных сетях пикантный домашний кадр. Судя по всему, звезда устала от тяжелого дня и решила расслабиться. На свежей фотографии телеведущая запечатлена в состоянии неги. Ее лицо расслабленно, глаза томно прикрыты, а губы разомкнуты. Составить компанию своей разомлевшей хозяйке решила любимица Екатерины – элитная кошечка.

Стоит отметить, что Андреева испытывает к любимой киске самые теплые чувства. На фотографии малышка целует хозяйку в щеку и также демонстрирует глубокую любовь к владелице.

Интернет-пользователи пришли в восторг от столь личной фотографии. Пользователи Сети засыпали Екатерину комплиментами, в очередной раз отметив, что ее внешний вид вызывает восхищение. Мужская часть аудитории призналась, что с удовольствием заняла бы место допущенной к звездному телу киски.