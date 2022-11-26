Изнеженная Екатерина Андреева показала свою элитную киску

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Настоящая звезда голубого экрана, любимица публики Екатерина Андреева давно разменяла шестой десяток, однако продолжает поражать общественность своей девичьей красой. Знаменитость бдительно следит за внешним видом и в 56 лет выглядит на 30. В последнее время Екатерина радует публику пикантными фотографиями. На этот раз она решила поделиться максимально личным снимком и показала интернет-пользователям свою киску.
Андреева разместила в социальных сетях пикантный домашний кадр. Судя по всему, звезда устала от тяжелого дня и решила расслабиться. На свежей фотографии телеведущая запечатлена в состоянии неги. Ее лицо расслабленно, глаза томно прикрыты, а губы разомкнуты. Составить компанию своей разомлевшей хозяйке решила любимица Екатерины – элитная кошечка.
Стоит отметить, что Андреева испытывает к любимой киске самые теплые чувства. На фотографии малышка целует хозяйку в щеку и также демонстрирует глубокую любовь к владелице.
Интернет-пользователи пришли в восторг от столь личной фотографии. Пользователи Сети засыпали Екатерину комплиментами, в очередной раз отметив, что ее внешний вид вызывает восхищение. Мужская часть аудитории призналась, что с удовольствием заняла бы место допущенной к звездному телу киски.
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