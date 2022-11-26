Что случилось с народной артисткой Аллой Суриковой

По Сети бродят тревожные слухи

Интернет-пространство взбудоражили новости о том, что знаменитая советская актриса Алла Сурикова серьезно заболела. В прессе писали, что создательницу культовой киноленты "Человек с бульвара Капуцинов" госпитализировали из-за COVID-19.

"Пятый канал" разобрался в ситуации. Журналисты связались с артисткой и получили информацию из первых уст. Сурикова подчеркнула, что отлично себя чувствует, а подобного рода вбросы – либо чья-то глупость, либо погоня за просмотрами.

Впрочем, знаменитость не стала скрывать, что действительно подхватила COVID-19, однако заболевание протекает у нее в легкой форме.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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