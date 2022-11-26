Молодая жена Никиты Преснякова выгнулась кошкой и показала полуголую грудь

Молодая жена Никиты Преснякова выгнулась кошкой и показала полуголую грудь
Никита Пресняков с женой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юная прелестница выглядит роскошно

Внук примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков счастлив в браке с красоткой-моделью Аленой Красновой. Девушка будто сошла с обложки модного журнала – ее соблазнительное тело заставляет трепетать мужскую часть поклонников звездной династии артистов. При этом Краснова не стесняется демонстрировать самые пикантные части своего тела широкой публике. На этот раз в прессе активно обсуждают новую пляжную фотографию модели.

Алена явно профессионально владеет своим телом и весьма успешна в роли модели. Девушка соблазнительно изогнулась на фотографии, продемонстрировав свое тело с самого выгодного ракурса. Для новой фотосессии супруга Преснякова выбрала модное мини-бикини телесного цвета.

Стоит отметить, что купальник едва прикрывает звездные прелести знаменитости. Мини-трусики лишь подчеркнули аппетитные изгибы фигуры Красновой, а откровенный верх от купальника и вовсе оголил большую часть груди знаменитости.

Пикантная фотография произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Мужчины не стали скрывать свой восторг и признались, что очень завидуют Преснякову, который может ежедневно наслаждаться красотой своей любимой жены.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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