Главная звезда "Ворониных" бесстыже выставила вываливающийся бюст

Главная звезда "Ворониных" бесстыже выставила вываливающийся бюст
Екатерина Волкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Волковой есть, что показать страждущим

В последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса привлекают внимание общественности к собственным персонам максимально откровенными снимками. Данная тенденция не обошла стороной и знаменитую российскую актрису Екатерину Волкову. Каждому жителю нашей страны артистка известна по главной женской роли в популярном телесериале "Воронины".

Волкова только в многосерийной киноленте играет роль немного уставшей от жизни домохозяйки. На самом деле Екатерина – настоящая светская львица, которая знает сильные стороны своей внешности. Девушка устроила большой переполох в интернет-пространстве, выложив весьма откровенную фотографию.

Судя по всему, красотка собралась на какое-то важное мероприятие. Для выхода в свет Волкова надела модное блестящее платье. Изюминкой наряда стало экстремально откровенное декольте. Дизайнер задумал платье так, что только две небольшие ракушки скрывают от глаз публики сокровенные прелести знаменитости.

Впрочем, Екатерина явно наслаждается своей внешностью. Девушка специально немного нагнулась вперед, чтобы на снимке ее вываливающаяся грудь выглядела максимально аппетитно. Поклонники по достоинству оценили смелость Волковой и засыпали ее восторженными комментариями.

новости партнеров

Украину ждет разгром зимой: в НАТО уверены в победе России

На помощь Москве придет генерал Мороз

Байден и Си заключили тайную договоренность по России

Пекин согласился оказать влияние на Путина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей