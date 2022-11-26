"Бессовестная девчонка": скинувшая одежду Салтыкова отклячила зад и выставила бюст

Певица поражает внешними данными

Известная российская певица Ирина Салтыкова вызвала бурное обсуждение в интернет-пространстве. Поклонники в шоке от форм знаменитости – в 56 лет Ирина выглядит не хуже двадцатилетней прелестницы. Новая фотография артистки демонстрирует фигуру знаменитости во всей красе.

Сейчас Салтыкова проводит время на жарком курорте. Разменявшая шестой десяток красотка ни в чем себе не отказывает – с идеальной фигурой Ирина спокойно может щеголять по пляжу в молодежном купальнике. Для новой фотосессии исполнительница хитов "Голубые глазки", "Я скучаю по тебе", "Сокол ясный" и других выбрала нежно-розовое мини-бикини.

Фанаты пришли в восторг от крепкого тела знаменитости. Действительно, хорошо прокаченные ягодицы, которые Салтыкова эффектно отклячила, вызывают зависть даже у молодых девушек. Что уж говорить о пышном бюсте, который благодаря глубокому изгибу выгодно возвышается над телом распластавшейся на шезлонге знаменитости.

В комментариях фанаты в шутку предположили, что Ирина продала душу дьяволу. Артистку называют "бессовестной девчонкой", "роскошной красоткой" и "нимфой". Действительно, поверить, что в 56 лет можно выглядеть, как юная девушка, достаточно сложно. Однако, судя по всему, Салтыкова просто с умом подошла к своей внешности – артистка явно правильно питается и много времени проводит в спортивных залах.