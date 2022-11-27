Марат Башаров рассекретил имя любовницы спустя год

Роскошная блондинка сама не стала скрываться от публики, показавшись на спектакле артиста

Российский актер театра и кино Марат Башарова на протяжении года умудрялся скрывать от публики возлюбленную. После того, как загадочная блондинка пришла на спектакль, в котором играл герой торжества, тайное стало явным. Красавица заняла место с первой супругой Марата, вдвоем они принялись мило беседовать.

Оказалось, что та самая блондинка – Ася Борисова, которая младше возлюбленного на тринадцать лет. Актриса чаще всего отыгрывает в киносериалах эпизодические роли.

Поклонники Марата подметили, как схожи любимые женщины артиста – блондинки с мягкими чертами лица.

Кстати, на спектакле оказалась бывшая супруга Марата Елизавета Шевыркова, воспитывающая их общего шестилетнего Марселя.

Известно, что Марат со своей возлюбенной встречается целый год. По слухам, артист обеспокоен отсутствием подвижек в карьере Аси, которую он познакомил с гендиром легендарного МХАТа имени Горького Кехманом.