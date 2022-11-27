Юлия Высоцкая превратилась в секс-бомбу после смены имиджа: фото

Звезда идет на все ради прихотей супруга

Популярная российская актриса театра и кино, телевизионная ведущая Юлия Высоцкая сделала пару снимков, шокировав поклонников своим новым и совершенно неожиданным образом.

Супруга Андрея Кончаловского куда-то дела свои белокурые локоны, сделав себе рыжее каре. Публика же заметила, что новый тон совершенно к лицу красотке – некоторые выразили уверенность, что рыжий цвет волос Высоцкой очень даже идет.

А позднее оказалось, что все было сделано неспроста и вовсе не по прихоти актрисы – та сознательно сменила образ, преобразившись для театрального спектакля "Укрощение строптивой". Поставил его супруг звезды, режиссер Андрей Кончаловский.