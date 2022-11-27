Богиня красоты Самбурская раскрыла свою личную драму

Богиня красоты Самбурская раскрыла свою личную драму
Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Без трагедии личности не бывает

Пару лет назад российская актриса Настасья Самбурская пыталась наладить личную жизнь, в которой так не хватало счастья. Звезда вышла замуж за коллегу по цеху Кирилла Дыцевича. Хватило обоих лишь на пару месяцев – после этого они расстались.

Звезда "Универа" все никак не может найти себе того самого при своей фантастической красоте. Брак обернулся несчастьем, избранник начал контролировать Настасью и злоупотреблять спиртным. Та не выдержала и решила подать на развод.

По словам психолога Лины Диановой, у Настасьи после переживаний могла пострадать самооценка из-за супруга-тирана. Кстати, и сама актриса признавалась, что и детские годы были для нее довольно сложными. Отец отбывал заключение в тюрьме, мать побивала дочку. До сих пор те годы Самбурской вспоминать довольно неприятно.

"И первым абьюзером в жизни Настасьи стал ее отец: "Или выполняешь, как я говорю, или тебе конец. Вот то место, где она оказалась ни на что не влияющим беспомощным ребенком", – высказалась Дианова.

Лина уверена, что актриса нуждается в психотерапии, чтобы преодолеть личностный кризис. Впрочем, сама Настасья уверена, что прекрасно обойдется и без такой помощи, так как сама является довольно сильной личностью.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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