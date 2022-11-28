Голубкина засветила на камеру свою огромную грудь

Голубкина засветила на камеру свою огромную грудь
Мария Голубкина. Фото: /t.me/EGonline
И ни капли не стыдится

Популярная российская актриса Мария Голубкина вышла недавно в социальных сетях в эфир, поведав публике о личной жизни. Недавно она сыграла в спектакле "Женитьба" – Театр Российской армии очень тепло ее принял. Никакой дедовщины – все, чем могут, помогают, поздравляют и оказывают поддержку.

Ну а перед публикой актриса предстала в темной водолазке, под которой просвечивали ее прелести.

Звезда засветила свой объемный бюст в бюстгальтере черного цвета – публика вольно и невольно залюбовалась красотой актрисы, передает "Экспресс Газета".


Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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