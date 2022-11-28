Актриса Гринева раздразнила фанатов своей шикарной фигурой в купальнике

Актриса Гринева раздразнила фанатов своей шикарной фигурой в купальнике
Фото: кадр youtube.com
После диеты звезда начала хвастать идеальным телом

Известная российская звезда Ирина Гринева продемонстрировала фигуру в купальнике после тяжелого похудения. Однако игра стоила свеч – звезда превратилась в настоящую красотку.

Ирина признавалась, что долго мечтала о былой красоте, когда у нее были идеальные параметры. Кажется, ей это удалось – звезда повиляла перед поклонниками.

Сама знаменитость призналась, что желает сохранить именно такой вес – его удалось достичь спустя несколько дней после интервалов с голоданием. Главное, продолжила Гринева – "перезагрузиться" на правильное питание.

Публика оказалась в полном восторге от тела 39-летней актрисы – фигура ее выглядит откровенно соблазнительно.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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