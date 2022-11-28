Российский олигарх погиб в Монако

Российский олигарх погиб в Монако
Фото: unsplash.com
Предприниматель разбился на вертолете

25 ноября российский бизнесмен, основатель известной компании по предоставлению услуг в сфере интернет-трейдинга Вячеслав Таран скончалась в авиакатастрофе – предприниматель разбился на вертолете в Альпах. Об этом стало известно спустя несколько дней.

Инцидент произошел на перевале Коль-д'Эз между Ниццей и Монако. Вертолет летел из Лозанны в Швейцарию, уточняет телеканал "360".

На борту также находился пилот с еще одним пассажиром – они также погибли, уточняет телеканал МИР24. Еще один человек мог сесть на борт – пассажир приобрел билет, однако практически в последний момент отменил бронь.

Как отмечают местные медиа, вертолетом владеет местная вертолетная компания Monacair. За штурвалом судна был пилот с огромным опытом, говорится в сообщении.

Известно, что последние десять лет погибший предприниматель проживал на территории Монако. Таран был женат, у него осталась супруга с тремя детьми.

Источник: Monaco Daily News ✓ Надежный источник
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