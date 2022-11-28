Случайное фото Водонаевой без трусов слили в Сеть: мужчины в восторге

Звезда порадовала поклонников обнаженными снимками

Алена Водонаева известна своей эффектной фигурой – знаменитость является обладательницей пышного бюста и бедер, а также осиной талии. О своих достоинствах внешности блогер прекрасно знает, и не устает радовать мужскую часть своей аудитории откровенными снимками.

Не так давно в своих соцсетях она показала случайный кадр, сделанный во время сборов на вечеринку. Телеведущая успела надеть кепку, рубашку и черные сапоги, но не штаны – этот момент она решила запечатлеть на камеру, отставив пятую точку, которую ничего не прикрывало.

"Идея для вашего новогоднего корпоратива на работе", – написала она.

Впрочем, выходить в таком виде в свет знаменитость не стала. Образ в итоге она дополнила обтягивающими черными лосинами. Но кадр, на котором звезда позировала без штанов, произвел неизгладимое впечатление на мужчин.