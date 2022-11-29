На Западе назвали условие победы России на Украине

Киеву достаточно сделать один шаг

Бывший командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк оценил сложившуюся военную ситуацию на украинской территории. По его словам, Россия демонстрирует намерение нанести ВСУ как можно больше урона, преследуя цель спровоцировать начало перемирия. Об этом он рассказал в беседе с CNN.

Военный отметил, что территории около Артемовска грозят стать для ВСУ "огненной ловушкой".

"Если ВС России смогут оттеснить позиции украинской армии до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить украинцев запросить передышку и прекращение огня – Путин выиграет", – считает он.

Кларк утверждает, что российская армия еще долго сможет поддерживать устоявшийся темп обстрелов украинской инфраструктуры в течение нескольких недель. До сих пор Россия обладает достаточными производственными мощностями, чтобы изготавливать большинство своих ракет.

При этом некоторые европейские чиновники утверждают, что исключить поражение Киева смогут дополнительные поставки вооружения. К примеру, ЗРК Patriot, передает телеканал "360". Однако эксперты предупреждают, что подобный шаг может привести к реальному началу войны между Россией и НАТО.