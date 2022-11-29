Фигуристка Медведева вывалила сжатую тесным платьем грудь

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Евгения Медведева в последнее время все активнее покоряет сферу шоу-бизнеса. Участие знаменитой российской фигуристки в развлекательных ледовых шоу на телевидении резко повысило ее узнаваемость. Более того, теперь красотка частенько стала баловать публику весьма откровенным контентом.
23-летняя танцовщица на льду обладает роскошной женственной фигурой. Упругий бюст внушительного размера добавляет молодой спортсменке шарма. Поклонники знаменитости в восторге от ее внешних данных и очень рады, что Медведева не стесняется демонстрировать изгибы своего тела широкой публике.
Бурные обсуждения в социальных сетях начались после публикации новой фотосессии. На кадрах красотка предстала в образе роковой леди.
Девушка нарядилась в стильное платье с экстремально глубоким декольте. Тугой верх наряда сжал грудь знаменитости и добавил снимку огня. В комментариях к новой фотосессии поклонники рассыпались в комплиментах. Восторженные фанаты подчеркивают, что Евгения – не только успешная и талантливая фигуристка, но и безумно красивая девушка.
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