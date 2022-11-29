Было всего 37: умерла знаменитая российская актриса

Было всего 37: умерла знаменитая российская актриса
Фото: www.pixabay.com
Жизнь красотки оборвалась внезапно

Сегодня, 29 ноября, стало известно о новой трагедии в культурной сфере. Скоропостижно скончалась знаменитая российская артистка Наталия Стешенко. Земной путь звезды оборвался на 38-м году жизни.

Тело любимицы публики и одной из самых популярных артисток Театра Луны обнаружили накануне, в понедельник. Наталия скончалась в своей квартире, расположенной на Ростовской набережной. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле молодой артистки обнаружено не было.

Позже выяснилось, что причиной внезапной гибели стал оторвавшийся тромб. Такими печальными подробностями трагедии поделился безутешный супруг покойной Владимир Семаго.

Мужчина сообщил, что его любимая вернулась из ресторана, расположилась в уютном кресле и неожиданно потеряла сознание. По словам убитого горем супруга, незадолго до трагедии Наталия жаловалась на сильную головную боль.

Напомним, красотка была не только востребованной артисткой, но и успешной моделью. Стешенко завоевала престижный титул "Мисс Казахстан – 2000". Ее смерть стала огромным ударом для поклонников и родных.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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